Мобілізація в РФ триває: скільки чоловіків ворог призиває до армії щомісяця

Кремль проводить в Росії приховану мобілізацію. Такі заходи дозволяють поповняти ряди окупантів що місяця мінімум на 20 тисяч осіб.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Прихована мобілізації триває і ведуться заходи щодо подальшої підготовки мобілізаційних процесів. Це свідчить про те, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою, про це говорять величезні втрати на полі бою", — сказав він.

За словами представника ГУР, в рамках прихованої мобілізації щомісяця окупантам вдається мобілізувати близько 20 тис. Проте моральний стан новомобілізованих дуже низький, про що свідчать численні аудіоперехоплення дзвінків окупантів до родичів.

Юсов наголосив, що лише мобілізувати людей недостатньо. Їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в РФ мало, тому використовується Білорусь і білоруські полігони.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, 1 листопада 2022 року російський диктатор Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Військовий комісар підмосковних міст проговорився, що мобілізація у Росії не закінчена, а призупинена.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати. За різними даними, після оголошення мобілізації з РФ втекло майже мільйон чоловіків.

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