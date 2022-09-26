Мобілізація в Росії: експерт пояснив, чого очікувати від секретного розпорядження Путіна

Кремль розпускає чутки про намір мобілізувати мільйон росіян, щоб залякати Україну та її союзників. Насправді набрати навіть 300 тисяч мобілізованих, про яких йдеться в указі Володимира Путіна, є надскладним завданням для російської влади.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов на Youtube-каналі ТСН, коментуючи чутки про засекречений сьомий пункт в указі Путіна.

"Наразі вже лунають цифри, що Російська Федерація готується мобілізувати до одного мільйона своїх громадян. Ці цифри нам подають так звані ліберальні російські ЗМІ. Тут варто зробити зауваження, що ті самі ліберальні ЗМІ, за оцінками самих росіян, певним чином пов'язані з російськими спецслужбами. Мовою професіоналів це називається контрольований витік інформації", - пояснив експерт.

За його словами, це робиться для того, щоб "залякати потенційного супротивника кількістю людей, які можуть бути призвані внаслідок підписаного указу Путіна".

"Давайте почнемо з того, що подібні тези почали вкидатися після публікації указу, де сьомий пункт виявився начебто засекреченим. Водночас самі росіяни повідомили про наявність цього таємного пункту. Але цей самий таємний пункт своєю чергою спростовує міністр оборони Шойгу, кажучи, що ми маємо мобілізувати 300 тисяч", - нагадав Снєгирьов.

Як наголосив експерт, "велике запитання, чи вдасться РФ мобілізувати навіть 300 тисяч".

Нагадаємо, Володимир Путін 21 вересня традиційно заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу повинні підлягати ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, перебувають у запасі, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

В указі Путіна про часткову мобілізацію в РФ після шостого пункту одразу йде восьмий.

Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що в секретному сьомому пункті йдеться про призов мільйона громадян РФ, а не 300 тисяч, як заявляє влада.

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