Мобілізація в Росії: генерал оцінив, коли України відчує її результати на полі бою

Результат "часткової" мобілізації росіян Україна може відчути на фронті не раніше грудня 2022 року. Проте це навряд чи якимось чином вплине на ситуацію на фронті у найближчій перспективі.

Чинник часу має свій неабиякий вплив, адже мобілізація, як будь-який процес держрівня, потребує перш за все часових затрат.

Про це з перший заступник голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Мінімальний досвід, організаційні зусилля, корумпованість на місцях мають зіграти свою роль. Вочевидь, нещодавні пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за ухилення від призову у воєнний час внесені на розгляд Державної думи РФ зовсім невипадково", – зауважив нардеп.

На думку Забродського, немає жодних підстав підозрювати російських резервістів у "надмірному ентузіазмі" щодо мобілізації. Тож процедура оповіщення, збору і скерування до військових частин може зайняти щонайменше один-два місяці.

"За умови впровадження мінімально необхідної до підготовки мобілізованих буде потрібен ще як мінімум один місяць. В загальному оперативному плані це означає, що на практичні результати мобілізації російське командування може розраховувати не раніше грудня цього року", – пояснив генерал-лейтенант.

Водночас він припустив, що цей термін може бути скорочений надзвичайними заходами і нехтуванням підготовкою. Проте очевидно, що часткова мобілізація в найближчій перспективі навряд чи вплине на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, насправді в РФ планують мобілізувати мільйон людей, а не офіційно оголошені 300 тис.

Поки Путіну вдалося мобілізувати лише протестувальників: затриманих на мітингах понад тисячу

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