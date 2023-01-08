Мобілізація в Росії: Огризко пояснив, чи отримає Путін стратегічну перевагу

Друга хвиля мобілізації в Росії не допоможе їй отримати стратегічну перевагу у війні, але президент РФ Володимир Путін буде намагатися завалювати Україну трупами своїх солдатів.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Можна оголосити мобілізацію, призвати півмільйона людей чи мільйон, але ж від цього боєздатність армії не змінюється. Боєздатність є тоді, коли ці люди вміють воювати, коли є, чим воювати, коли вони оснащені, нагодовані, взуті і таке інше. Чи має це на сьогодні Російська Федерація? На щастя, не має. Якщо вона бігає по світу з простягнутою рукою, просить чіпи, чи снаряди, чи ракети, це означає, що вона підійшла до рівня недоторканих лімітів", - зазначив ексголова МЗС.

За його словами, це означає, що "наступні 300-500 тисяч людей будуть озброєні не сучасним озброєнням, а гвинтівками часів Першої світової війни".

"Така армія не є тією силою, яка може дуже серйозно загрожувати нам. Звичайно, залишається той вал, яким нас будуть намагатися перемогти, тобто завалювати Україну російськими трупами. Це традиційна тактика Росії, тому що для них людське життя нічого не варте. Так що в цьому плані загроза є. Але чи дасть це стратегічну перевагу? Думаю, що ні", - вважає Огризко.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовозобов'язаних і повідомив, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

Своєю чергою, міністр оборони Росію Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що "ми завершили часткову мобілізацію".

Проте, за даними росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

Читайте також: