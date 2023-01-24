Мобілізація в Росії перейшла в максимальний режим: експерт розкрив деталі

У Росії йде неоголошена друга хвиля мобілізації, в рамках якої Кремль видає по 100 тисяч нових "мобіків" на місяць.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Для того, щоб проводити мобілізацію, їм немає сенсу її оголошувати. Вона йде, її ніхто не зупиняв. Йде набір військ — набирають контрактників і мобілізують через військкомати. Оголошувати мобілізацію, запускати в інформаційне поле росіянам тільки тоді вигідно буде, коли сама по собі мобілізація буде сприйнята російським суспільством і додасть балів військово-політичному керівництву. Якщо її буде сприйнято негативно, її ніхто оголошувати не буде, але виконуватимуть", — зазначив військовий експерт.

За його словами, зараз "російська мобілізаційна машина розкрутилася і видає близько 100 тисяч людей у режимі стрілецьких підрозділів на місяць".

Як наголосив Світан, "саме цей режим максимальний, збільшити його вони вже не зможуть".

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що у Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн. 200 тис. військових.

Своєю чергою, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що "ми завершили часткову мобілізацію".

Проте, за даними росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми чи Ради Федерації.

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