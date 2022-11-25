Мобілізація в Росії: у британській розвідці прогнозують бунти та невдоволення Путіним

Багато росіян не розуміли, що їх очікувало після мобілізації.

У британській розвідці вважають, що родичі громадян Росії, призваних до армії під час оголошеної "часткової мобілізації", ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та високі втрати серед мобілізованих.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"За два місяці після того, як президент Путін оголосив про "часткову мобілізацію", у досвіді мобілізованих російських резервістів з’являються спільні теми. Їхнє розгортання часто характеризується плутаниною щодо відповідності вимогам служби, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, у багатьох мобілізованих є хронічні хвороби, які ускладнюють перебіг служби.

"Більшість — хоча й не всі — мобілізованих резервістів вже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що резервісти, найімовірніше, не мають належного перегляду свого медичного статусу, і багато з них змушені служити попри серйозні хронічні захворювання", — зауважили в міністерстві.

У розвідці також зазначили, що мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали особливо значних втрат після того, як їм довелося зводити масштабні системи траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області.

Мобілізація в Росії

Від початку повномасштабної війни проти України в Росії говорили, що жодної мобілізації не буде. Проте в Кремлі, як завжди, збрехали. Наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію. На війну планувалося призвати 300 тис. осіб.

Політик, лідер міжнародного руху “Говорите Громче!” Андрій Сидельников вважає, що мобілізація в Росії триватиме, тому що очільник Кремля Володимир Путін намагається виграти час для спроб вийти на переговори.

За оцінками військових експертів, під час мобілізації РФ може зібрати максимум ще 150 тисяч бійців.

Завершення війни, мобілізація в Росії та "м'ясні" хвилі в Бахмуті – Олександр Коваленко

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