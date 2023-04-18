Мобілізація в Росії: у Москві шукають призовників за допомогою камер відеоспостереження

Організації, в яких працюють чоловіки, надають відомості у військові комісаріати про своїх співробітників.

Московська влада використовує систему відеоспостереження, щоб збирати інформацію про призовників. Військкомати столиці РФ за допомогою стеження можуть визначати справжнє місце проживання громадян, щоб вручити повістку.

Про це розповів військовий комісар Москви полковник Максим Локтєв одному із пропагандистських інформаційних агентств.

За його словами, таку вказівку дав мер російської столиці Сергій Собянін. Відтак, організації, в яких працюють чоловіки, надають відомості у військові комісаріати про своїх співробітників.

"Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається", – сказав Локтєв.

Він зазначив, що це значно спрощує можливість сповістити особу її про явку у військкомат.

Крім того полковник додає, що проживання не за місцем реєстрації є основною причиною неявки громадян до військкоматів. У РФ 1 квітня 2023 року стартував весняний призов.

Дані з відкритих джерел свідчать про те, що по всій Москві встановлено понад 221 000 камер під контролем департаменту інформтехнологій. У Росії з 2018 року працює система розпізнавання обличчя – зокрема, для затримання злочинців, як заявляє російська влада.

Нагадаємо, фюрер Путін планує залучити до війни проти України 750 тисяч росіян. Такі дані приводить фонд “Захисники Вітчизни”, який підтримує так звану “СВО”.

Тим часом у Новосибірській області, мобілізований напав з ножем на військових товаришів після того, як його змусили зібрати останки солдата, що потрапив під потяг.

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