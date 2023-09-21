Мобілізація в Росії: в ГУР розповіли, коли до армії РФ розпочнеться набір військових

В Росії увесь час триває прихована мобілізація. Тому може бути нова хвиля публічної мобілізації. І статися вона може восени.

Про це повідомив у рамках єдиного телемарафону представник ГУР України Андрій Юсов.

"Прихована мобілізація там триває, вона не зупинялася. І весь цей час різноманітні мобілізаційні заходи, рекрутинг, де правдами, де неправдами, де у в' язницях... Така мобілізація триває, і 20 тисяч плюс на місяць до рашистської армії залучається. Тому як новина – може бути нова хвиля публічної мобілізації, часткова чи не часткова, тут уже не суть, як вона називатиметься... Власне, осінь для цього – саме той період, коли вона могла би бути оголошена", – зазначив Андрій Юсов.

Він також підкреслив, що коли зазначається цифра в 700 тисяч – йдеться не про одномоментну мобілізацію.

"Оголосити мобілізацію замало, необхідно встигнути зробити відповідні дії. Тобто її провести, потім цих людей розмістити, навчити, одягнути, тренувати... для того, щоб за якийсь період вони були введені в бій уже як злагоджені підрозділи... Коли звучить цифра 700 тисяч – йдеться не про одномоментну мобілізацію такої кількості людей", – зазначив представник ГУР України.

Нагадаємо, Науседа заявив, що Росія готується до ще масштабніших військових дій.

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