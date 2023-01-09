Мобілізація в Росії: військовий експерт пояснив, куди можуть піти "нові" окупанти

Росія хоче задіяти особовий склад у наступальних операціях на різних ділянках фронту навесні та влітку 2023-го. Напрямків, куди командування РФ може відправити мобілізованих, багато, тому що вся лінія фронту для ворога є величезною загрозою - будь-де можуть вдарити українські війська.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Напрямків, на яких є для нас загроза від окупантів, багато. Це і Сумська область, тому вони можуть завдати удару зі сторони Курська, щоби розрізати фронт на дві половини. Це буде наступ, який відріже схід від півночі. Це дуже ускладнить логістику", - сказав експерт.

Він також назвав Кремінну. Це місто на сході України для окупантів важливе, тому що це великий транспортний хаб, а за ним знаходяться Лисичанськ та Бахмут.

"Це може бути Мелітополь. Це дуже очевидний напрямок для українського наступу. І він дуже зручний для нас. Мелітополь перебуває під вогневим контролем "Хаймарсів", тому росіянам потрібно укріплювать цей напрямок", - додав військовий експерт Павло Нарожний.

Експерт доповнив перелік напрямків Кримським перешийком.

Додамо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко навів шість факторів, що впливають на перебіг подій на фронті на початку 2023 року.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ потребують 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Також українські військові експерти зазначають, що загроза повторного наступу на Україну зберігається, проте наразі вона мінімальна.

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