Мобілізація в Росії: як чоловіків заохочують воювати в Україні

Керівництво РФ за допомогою пільг та премій заохочує росіян іти на війну проти України.

У Росії триває нова кампанія із поповнення сили на війну в Україні.

Про е пише Associated Press.

Зазначається, що російський уряд заохочує чоловіків піти добровольцями або в тимчасових пунктах вербування, які з’являються в різних регіонах, або за допомогою телефонних дзвінків від службовців військової служби. У такий спосіб керівництво РФ намагається уникнути офійного оголошення другої хвилі мобілізації.

Як зазначає видання, один із жителів Росії розповів, що його державна організація зібрала військові квитки всіх чоловіків бойового віку і сказала, що дасть їм відстрочку.

"Це нервує і лякає - ніхто не хоче раптом опинитися на війні з гвинтівкою в руках", - сказав чоловік.

Також читайте У ГУР розповіли, наскільки Росії ще вистачить ресурсів для війни проти України

Натомість росЗМІ зазначають, що чоловікам по всій країні приходять повістки з комісаріатів. У більшості випадків чоловіків просто попросили оновити свої записи. Проте деяким наказали брати участь у військовій підготовці.

"Наприклад, муніципальна адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько 3800 доларів за реєстрацію, а якщо чоловіка відправлять в Україну - місячну зарплату до 2500 доларів та близько 100 доларів на день за "участь в активних наступальних операціях" і 650 доларів "за кожен кілометр просування в складі штурмових груп", - вказано у повідомленні.

За його словами, група отримує до 100 повідомлень на день від чоловіків, які шукають поради щодо поводження з повістками або службовцями військової служби, порівняно з десятками на день за останні місяці.

Зазначимо, у російському місті Пермі до поштових скриньок вкидають дивні виклики до військкомату, які супроводжуються направленнями на здавання аналізів.

Читайте також: