Мобілізація в Україні: 17-річних хлопців подекуди не випускають за кордон – чи законно це

Адвокат роз'яснив, чи можна в 17 років виїхати за кордон під час воєнного стану.

Наприкінці 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1487, якою визначив, коли юнаки мають ставати на військовий облік. Згідно зі змінами, на облік треба стати у рік досягнення 17 років. Громадянин України по досягненню 17-річного віку вже потрапляє на персонально-первинний та персональний військовий облік. Проте військовозобов'язаними чоловіки вважаються з 18 до 60 років і їм заборонено виїжджати за кордон.

Чи діє ця заборона на 17-річних, "Фактам" розповів адвокат та юрист Ростислав Кравець.

Так, адвокат зазначив, що юнакам у віці 17 років можна перетинати кордон. Проте є випадки, коли Держприкордонслужба не випускає хлопців за кордон через нові правила постановки на військовий облік.

"Якщо говорити чесно, то не мають права забороняти виїжджати за кордон навіть в період воєнного стану. Що ж стосується Держприкордонслужби, то, дійсно, трапляються випадки, коли вони не випускають чоловіків віком від 17 років за кордон", - зауважив юрист.

За словами адвоката, у звʼязку зі зменшенням віку постановки на військовий облік, починаючи від 16 років (у рік, коли має виповнитися 17), хлопці мають стати на військовий облік та отримати приписне свідоцтво.

"Прикордонники, використовуючи нову норму, намагаються заборонити виїжджати за кордон у звʼязку з тим, що особа не має приписного свідоцтва від 16 років і там нічого не зазначено. Тобто прикордонники намагаються застосовувати до осіб, яким ще не виповнилося 18 років, обмеження щодо виїзду за кордон. Фактично, від 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон", – пояснює Ростислав Кравець.

Нагадаємо, Львівський ТЦК зобов’язали перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних.

Читайте також: