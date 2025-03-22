Мобілізація в Україні 2025: кого стосується та скільки може тривати

В Україні з початку війни триває мобілізація. Під її дію потрапляють громадяни різних категорій, які можуть бути призвані до служби в армії. Мобілізація має свою тривалість і проводиться за певними умовами, залежно від потреб оборони країни.

Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

Хто підлягає мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні була введена з початком військових дій, щоб забезпечити потреби Збройних сил у людських ресурсах. Відповідно до закону, мобілізації підлягають певні категорії громадян, зокрема чоловіки від 25 до 60 років, які мають відповідний стан здоров’я та не користуються відстрочкою.

Основні категорії мобілізованих

Чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до служби.

Особи, які не мають відстрочок і не заброньовані на підприємствах.

Мобілізація осіб віком 18-25 років

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть добровільно вступити на службу в армію, підписавши контракт на військову службу.

Жінки на військовому обліку

Можуть бути призвані добровільно для виконання робіт, які стосуються оборони держави.

Тривалість мобілізації

Мобілізація може тривати протягом всього періоду воєнного стану в Україні, і час від часу може бути продовжена.

Обов'язки громадян під час мобілізації

Проходження медоглядів та реєстрація: Всі мобілізовані повинні з’являтися в ТЦК для медичного огляду та взяття на військовий облік.

Забезпечення майном для оборони: Громадяни зобов’язані надавати своє майно для потреб Збройних сил, за що держава зобов’язується відшкодувати його вартість.

Регулярні медичні огляди: Всі громадяни, які перебувають на обліку, повинні щороку проходити медичний огляд.

Військовий облік: Громадяни мають постійно мати при собі військово-облікові документи і подавати зміни даних протягом семи днів до ТЦК.

Наслідки за порушення

У разі невиконання обов’язків передбачені штрафи та інші санкції. Це стосується тих, хто не з’являється за повісткою або не повідомляє зміни даних.

З початком повномасштабної війни з Росією мобілізація була продовжена, і наразі вона продовжує діяти. Під час мобілізації важливо дотримуватись усіх норм і вказівок, щоб підтримувати обороноздатність країни. Тривалість мобілізації може бути змінена залежно від ситуації на фронті та потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юристи дали поради, що робити, якщо без військової підготовки відправляють на передову.

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