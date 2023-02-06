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Мобілізація в Україні: адвокат назвав критерії, за якими компанії можуть бронювати працівників

Мобілізація в Україні: адвокат назвав критерії, за якими компанії можуть бронювати працівників

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Мобілізація в Україні: адвокат назвав критерії, за якими компанії можуть бронювати працівників

Фото: ТСН.ua

Можливість забронювати співробітників надали й приватним компаніям

З 27 січня діє новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Відтак, підприємство може забронювати до 50% працівників.

По це адвокат Андрій Новак розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що можливість забронювати співробітників надали й приватним компаніям, які не належать ні до оборонної сфери, ні до державних установ чи організацій.

Зокрема він назвав критеріії, за якими компанії можуть бронювати працівників:

  •    це мають бути компанії-великі платники податків;
  • надходження з-за кордону в валюті мають бути щонайменше 32 млн євро;
  • середня заробітна плата має бути на підприємстві не нижча, ніж по регіону за звітний період;
  • компанія повинна мати критичне значення для забезпечення потреб населеного пункту; 
  • це можуть бути резиденти Дія.City.

Адвокат додав, що якщо повістку вручають заброньованому працівнику, то він одразу показує документ про це. Натомість, якщо представники військкомату відпускають людину, або просять приїхати до ТЦК для оновлення облікових даних.

Нагадаємо, начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що повістки в публічних місцях видаються насамперед через необхідність оновлення даних про чоловіків, які не приходять для цього до військкомату.

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Дата публікації
Перегляди
2799
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