Мобілізація в Україні: адвокат назвав єдиний випадок, коли повістка вважається законно врученою

Щодо місця вручення, то її можуть вручити, де завгодно.

Лише отримана особисто під підпис повістка вважається врученою на законних підставах.

Про це наголосив юрист Михайло Лобунько, передає 24 канал.

За його словами, здійснювати оповіщення військовозобов’язаних можуть працівники ТЦК та СП, роботодавці та органи місцевого самоврядування.

"Скільки б разів ви не чули, що повістка може бути вручена іншим особам для передачі військовозобов’язаному, потрібно розуміти, що це є неналежне вручення, і у такому разі неприбуття до ТЦК та СП за цією повісткою не створює жодних юридичних наслідків", - пояснив юрист.

Які документи мають показати працівники військкоматів:

службове посвідчення, яке підтверджує їхню приналежність до ТЦК та СП, яке повинно містити такі відомості:

назва органу, який видав посвідчення;

прізвище, ім’я, по-батькові особи, якій видано посвідчення;

фотографію особи, якій видано посвідчення;

службове звання особи, якій видано посвідчення;

номер і дата видачі посвідчення;

підпис особи, яка видала посвідчення.

Щодо місця вручення, то, за словами юриста, її можуть вручити, де завгодно, оскільки жодним нормативно-правовим актом це питання не врегульоване.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Е-реєстр військовозобов'язаних. Що треба знати, які дані будуть у базі та чи зможуть розсилати повістки онлайн - читайте ТУТ.

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