Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чи можуть двірники вручати повістки

В Україні у поштовій скриньці та дверях почали масово з'являтися повістки, крім того, виклик про складання протоколу з винесенням постанови про штраф. У повідомленнях про виклик почали писати фразу, що повідомлення та повістка вважаються належним чином врученими через ЖЕК.

Нюанси мобілізації роз'яснив адвокат Роман Сімутін на своєму каналі на Ютубі.

"Фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена взагалі будь-якої логіки. Мало того, що формулювання свідчить проти самого ТЦК, бо в такий спосіб вони документально де-факто розписуються, що ніякого повідомлення людина не отримувала. Гадаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів", - розповідає адвокат.

Двірник не може вручити повістку на відміну від начальника ЖЕКу.

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"Але якщо ви повістку візьмете і розпишетеся, то немає значення, хто і коли вам її вручив", - наголосив адвокат.

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Центри комплектування і соціальної підтримки призивають чоловіків у віці від 18 до 60 років залежно від потреб на фронти для Збройних Сил України.

Нагадаємо, що ситуація з правом на відстрочку під час мобілізації в Україні докорінно змінилася.

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