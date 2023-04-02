Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чи можуть незабаром призвати нові категорії чоловіків

У ЗМІ розганяють повідомлення про те, що нові категорії чоловіків можуть мобілізувати в Україні найближчим часом. Адвокат Тарас Никифорчук прокоментував це.

У своєму YouTube-каналі він розповів, що в Раді немає жодних законопроєктів на тему внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

За його словами, нові категорії в Україні мобілізовувати не планують. Крім того, адвокат наголосив, що ТЦК не мають право скасовувати "бронь" військовозобов'язаному.

"Хочу зазначити, що в ТЦК вони не мають права нікому скасовувати "бронь". Бронювання можуть скасовувати тільки "зверху", в Кабміні. Якщо у людини є "бронь", вона діє за термінами, ніхто вас забрати нікуди ніякого права не має", — пояснив Никифорчук.

Зазначимо, 7 лютого 2023 року Верховна Рада подовжили на 90 днів дія воєнного стану та мобілізації. Тому масова роздача повісток в Україні продовжиться мінімум до 20 травня.

Відтак, повістку вручати можуть:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій;

посадові особи військового комісаріату та територіального центру комплектування;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

Раніше адвокат пояснив, чи законне вручення повістки не за місцем реєстрації.

Читайте також: