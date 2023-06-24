Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чи законно вручати повістку через родичів

В Україні під час воєнного стану та мобілізації повістки можуть вручати у громадських місцях, проте відповідний документ людина має отримати особисто, після чого поставити свій підпис.

Про це розповів адвокат Антон Маринич у коментарі РБК-Україна .

Експерт наголошує, що вручення повісток військовозобов’язаним через родичів не передбачено законодавством.

"Законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлює чіткі вимоги до форми повістки, місця вручення та коло осіб, що можуть їх вручати. При тому, на родичів або інших близьких осіб військовозобов’язаного такі обов’язки з вручення не покладаються", – каже фахівець.

Проте, у такому випадку є окремі вимоги для призовників.

"Незалежно від того, чи була отримана повістка, призовник зобов’язаний прибути до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу", - пояснює адвокат.

Він резюмує, що законодавцем були прийняті зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", відповідно до яких під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Мобілізація в Україні

Скандальний начальник Одеського ТЦК (військкомату) Євген Борисов, який втрапив у корупційний скандал через маєток матері у Іспанії, виїжджав за кордон на законних підставах.

Тим часом влада Прикарпаття заявляє, що інформація про заборону шпиталізацій мешканців області без погодження з територіальним центром комплектування не відповідає дійсності.

Крім того, в Україні хочуть змінити законодавство, щоб можна було бронювати від мобілізації ФОП та гіг-спеціалістів.

Читайте також: