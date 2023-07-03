Мобілізація в Україні: адвокат пояснив нюанси з відстроченням для тих, хто має родичів з інвалідністю

Правник запевнив, що "жодного сенсу у змінах немає", коментуючи ухвалені Радою зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не мають права на відстрочення військовозобов'язані, у яких є родичі з інвалідністю, якщо є інші особи, які за законом зобов'язані утримувати таких родичів.

Ухвалені Верховною Радою зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у своєму YouTube-каналі прокоментував адвокат Ростислав Кравець.

Він звернув увагу, що військовозобов'язаний, у якого є родичі з інвалідністю, не матиме право на відстрочення від мобілізації, якщо є інші особи, які за законом саме зобов'язані (а не просто мають право) утримувати таких родичів.

"Що ж у нас говорить цей закон? Усі ці обов'язки у нас прописані у Сімейному кодексі. Не треба плутати обов'язки й права", – зазначив Кравець.

Він пояснив, що у Сімейному кодексі є декілька статей, наприклад, глава 9 "Права та обов'язки подружжя по утриманню". У всіх статтях вказано, що на утримання має право той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий із подружжя може надавати таку допомогу.

"У статтях Сімейного Кодексу зазначено, що обов'язок утримання є лише у разі необхідності та матеріальної спроможності особи утримувати особу з інвалідністю. Це стосується й онуків, це стосується й взаємних обов'язків і подружжя, й дітей", – розповів адвокат.

Він знову наголосив, що не слід плутати право та обов'язок. Так, обов'язок виникає лише після відповідного рішення суду. Якщо такого рішення суду немає, то зобов'язати людину ніхто не може.

"Тому навіть якщо ви маєте двох військовозобов'язаних синів, то обидва з цих синів мають право на відстрочку від мобілізації у разі, якщо у батьків чи у дружини є інвалідність", – додав Кравець.

Він звернув увагу, що такі зміни не були внесені до "Закону про обов'язок та військову службу" (ст. 26).

"Саме наявність батьків з інвалідністю І та ІІ групи та дружини є підставою для звільнення від служби. Тому в принципі жодного сенсу у цих змінах немає", – зауважив правник.

Що відомо про скорочення перелікку тих, хто має право на відстрочення

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила закон № 9342, яким скоротила перелік осіб, що можуть отримати відстрочення від мобілізації. Так, до лав ЗСУ зможуть мобілізувати навіть тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Як пояснила адвокатка Марина Бекало, право на відстрочення матимуть військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, за умови, що вони не мають інших працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

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