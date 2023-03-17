Мобілізація в Україні: адвокат пояснив правила бронювання працівників для ІТ-компаній

Критично важлива для економіки компанія може забронювати 50% своїх військовозобов'язаних.

В Україні запрацювали нові правила щодо бронювання працівників від мобілізації. Зокрема, ІТ-компанії отримують право на бронювання, утім, є обмеження.

Скільки працівників можна бронювати і хто точно не отримає відстрочку розповів адвокат Андрій Литвин, пише NV.

Він зазначає, що підприємства отримують право на бронювання працівників, якщо входять в одну з таких категорій:

підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

ппідприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За його словами, критично важлива для економіки компанія може забронювати 50% своїх військовозобов'язаних, а відстрочка від призову надається таким особам на 6 місяців.

«Порядок визначає механізм бронювання військовозобов'язаних, які працюють на таких підприємствах. Тобто, до списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання включаються саме працівники ІТ-компаній, а не ФОПи чи гіг-спеціалісти, які не є працівниками в розумінні законодавства та Закону України Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», ― каже експерт.

Адвокат пояснює, що керівники критично важливих компаній та їх заступники підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

«Є усні заяви посадовців з уряду, що такі ФОПи чи гіг-спеціалісти можуть самостійно звернутися до Мінцифри із запитом про надання відповідного статусу. Проте не існує механізму звернення для таких фахівців, і сенс в такій дії, за існуючої редакції, відсутній, адже ФОПи чи гіг-спеціалісти не є резидентами Дія Сіті відповідно до закону, а більшість з них є платниками єдиного податку на ІІІ групі з лімітом доходу на рік в 7 млн 819 тис. грн орієнтовно (230 тис. євро)», ― підкреслив юрист.

Попри це, не можуть бути заброньовані дві категорії працівників:

ті, які не бронюються через свою військову спеціальність, вказану у списку Головнокомандувача ЗСУ, який він подав Мінобороні;

Особи, які мають відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію

Нагадаємо, в Україні існує два типи повісток. Одні - для уточнення військово-облікових даних. Інші - для відправлення до війська у складі команди.

Крім того, у період дії воєнного стану, навіть під час загальної мобілізації, не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби.

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