Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, що не так з реєстром "ухилянтів"

За ухилення від мобілізації вже передбачена відповідальність.

Представник президента у Раді Федір Веніславський днями раніше заявив, що у нашій країні може з'явитися список "ухилянтів.

Адвокат Максим Дзіковський покоментував цю заяву, передає "Фокус".

За його словами, поява реєстру осіб, що ухиляються від мобілізації, порушуватиме їхні права. Зокрема тому, що йдеться про розголошення захищених законодавством персональних даних.

"Навіть якщо в українське законодавство будуть внесені відповідні зміни, то, безумовно, ЄСПЛ визнає це порушенням права на повагу до приватного життя", — наголосив Дзіковський.

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Адвокат пояснює, що для того, щоб в Україні з'явився реєстр "ухилянтів", має бути не лише окремий законопроект, але й зміни до закону про захист персональних даних.

"У подібному реєстрі немає потреби, адже за ухилення від мобілізації вже передбачена відповідальність - адміністративна або й навіть кримінальна", - каже адвокат.

Водночас неявку до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) після належного отримання повістки в Україні кваліфікують як ухилення від мобілізації.

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