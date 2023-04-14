Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, за яких умов зняті з обліку можуть виїхати за кордон

Адвокат розповів розповів, які для цього потрібно мати із собою документи.

Зняті з військового обліку військовозобов'язані українці можуть виїхати за кордон.

Про це адвокат Ростислав Кравець сказав в ефірі каналу "Київ" й уточнив, які для цього потрібно мати із собою документи.

Адвокат уточнив, які для цього потрібно мати із собою документи.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон", - розповів Кравець.

Також за словами адвоката, зі собою необхідно мати закордонний паспорт.

"Навіть ось ці прикордонники, які не поважають Конституцію, права людини й закони України, вас пропустять", - каже правник.

Нагадаємо, під час загальної мобілізації в Україні всі чоловіки від 18 до 60 років належать до військовозобов'язаних і можуть бути призваними до війська. Однак, окремі підприємства, які мають особливе значення для економіки під час війни, можуть отримати відтермінування для своїх працівників від мобілізації.

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