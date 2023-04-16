Мобілізація в Україні: адвокат проаналізував статтю WP та розповів нюанси

Адвокат вважає, що Україна буде змушена провести так звану повну мобілізацію.

Після "зливу" секретних матеріалів Washington Post випустив статтю, у якій йдеться про те, що війна в Україні триватиме як мінімум до 2024 року.

Адвокат Тарас Никифорчук проаналізував, що прогнозують наші західні партнери щодо мобілізації в Україні.

За його словами, нині ні однієї зі сторін немає значної переваги на фронті. Він зазначає, що Україні не вдасться отримати усе необхідне озброєння, тож суттєвого просування Сил оборони України не варто чекати.

"Також дуже важливий момент пов'язаний з мобілізацією. Як йдеться в цьому документі, Україна буде змушена провести так звану повну мобілізацію. Буде проведена та сама повна мобілізація молодого населення. Зараз, адже ви знаєте, не призивають українців віком 18-27 років", — каже адвокат.

В Україні були дві хвилі мобілізації: перша - на самому початку, коли брали в армію тільки людей з бойовим досвідом і мотивованих.

"У 2023-му ми відчули, що таке друга хвиля мобілізації, де вже є явні перекоси, явні порушення прав громадян", - говорить адвокат.

Також він пригадав ситуацію, коли мобілізували батька п'ятьох дітей.

"І надалі, якщо буде проходити так звана третя хвиля мобілізації, я плюс-мінус розумію, що буде відбуватися. Всі ось ці документи - довідки, відстрочки, броні - це все не буде проходити. Просто будуть брати всіх підряд", - прогнозує Никифорчук.

Нагадаємо, в Україні продовжується воєнний стан, а разом з ним — і мобілізація. Тому українцям радять підготуватися та мати вдома зібрану валізу з необхідними речами.

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