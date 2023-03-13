Мобілізація в Україні: адвокат розповів деталі проходження військово-медичної комісії

Частина військовозобов'язаних не може бути мобілізована за станом здоров'я.

Адвокат Тарас Никифорчук розповів, як українці проходять військово-лікарську комісію після отримання повістки та прибуття у ТЦК.

Зокрема, адвокат розказав, з якими хворобами українців не беруть на службу до армії.

Никифорчук нагадав, шо згідно зі статею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під призов до армії не підлягають військовозобов'язані, "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії)".

Адвокат заявив, що подивися список хвороб, з якими людей не будуть мобілізувати, його можна переглянути за посиланням.

"Треба розуміти, що з деякими хворобами в мирний час вас ніхто не буде забирати. А ось у воєнний час можуть цілком забрати на службу, тому що там написано "частково придатний" або "придатний у воєнний час", — пояснив експерт.

Також він додав, що необхідно брати з собою медичні документи, які вказують на ту чи іншу хворобу, щоб пред'явити їх під час проходження комісії. Крім того, під час проходження комісії треба буде заповнити спеціальну заяву, у якій ви просите лікарів врахувати документи. Якщо документ ігнорують ви можете відправити його копію "Укрпоштою".

"Незалежно від того, яка хвороба у людини, останнє рішення завжди ухвалює комісія", — наголосив адвокат. Якщо військовозобов'язаний не згоден з рішенням комісії, він може оскаржити його в суді або в вищій комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським законодавством не заборонено вручення повісток під час мобілізації на вулиці. Але попередньо працівники Територіального центру комплектації повинні з’ясувати особу того, хто її отримує, адже не всі чоловіки є військовозобов’язаними.

Крім того, ми раніше інформували, до війська можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас, частина студентів, які навчаються в українських вишах, не підлягають мобілізації.

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