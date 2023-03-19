Мобілізація в Україні: адвокат розповів, що загрожує призовникам за неявку до військкомату

Громадян, які підлягають мобілізації, не можуть силою забрати з вулиці до військкомату.

Про це адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий розповів в інтерв'ю РБК.Україна.

За його словами, таких випадків сьогодні чимало.

"Переважно подібні дії з боку працівників ТЦК та СП дійсно мають характер незаконних. Проте Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, чи органів СБУ здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на 3 години) та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - пояснює адвокат.

Зокрема йдеться про те, що у випадку відмови військовозобов'язаного прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки до нього можуть бути застосовані заходи адміністративного примусу.

Зазначимо, адвокат розповів, навіщо чоловіків призовного віку ставлять на облік.

Додамо, громадяни України можуть відмовитися від отримання повістки до військкомату. Зробити це можна, коли документ намагаються вручити невстановлені особи або ті, хо не має належних повноважень.

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