Мобілізація в Україні: адвокатка пояснила, як електронні повістки вплинуть на збільшення судових засідань

Якщо в Україні буде введена система електронних повісток, це спричинить збільшення судових розглядів щодо їх оскарження.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила адвокатка Катерина Оніщенко.

“Діджиталізація і введення єдиних реєстрів призовників у законодавстві була визначена ще до початку повномасштабної війни. Питання діджиталізації і сповіщення громадян про обов'язкову явку до військкомату залишається відкритим, оскільки у нас телефонні карти продаються не за паспортами, наявність електронної пошти в будь-якого громадянина також не є обов'язковою”, - наголосила Катерина Оніщенко.

Вона також додала, що за аналогією з судовими справами, коли громадяни отримують смс-повістку від суду, то якщо ми не повідомили суду свій номер телефону, то це не говорить, що ми належним чином повідомлені про дане судове засідання.

“Те саме стосується діджиталізації, вручення повісток. Якщо особа надасть відповідно себе правильні документи - номер телефону, електронну пошту, тоді ок. А хто буде перевіряти правильність номеру телефону? Тому вважаю, навіть якщо буде введена діджиталізація, можливість оскарження повісток у судовому порядку буде дуже велика”, - підкреслила адвокатка.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський засудив "полювання" ТЦК на військовозобов'язаних на вулиці та заявив, що на сьогодні є всі можливості для осучаснення мобілізаційних процесів.

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