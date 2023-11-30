Мобілізація в Україні: Bloomberg дізналася, чому Зеленський досі не знизив граничний вік призовників

Це непокоїть армійське керівництво, яке хоче таким чином мати змогу набирати більше новобранців до ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський не бажає підписувати законопроєкт, який Рада підтримала рівно пів року тому, щодо зниження порогу мобілізаційного віку з 27 до 25 років. При цьому голова держави стикається зі значним тиском з боку військових, які вимагають ухвалити документ. Таким чином вони хочуть залучити до лав ЗСУ до 140 тисяч молодих новобранців.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

“Призов відбувається з труднощами”

План призову більшої кількості українських чоловіків до армії лежить на столі президента Володимира Зеленського з червня. Лідер воєнного часу досі не піддавався тиску з боку військових і не підписував його.

Натомість минулого тижня Зеленський звернувся до свого уряду та вищого керівництва з проханням розробити більш комплексний пакет, який би краще відповідав потребам виснаженої війною нації, яка готується до наступної зими бойових дій. Він знову відклав схвалений українським парламентом план зниження призовного віку під час війни для чоловіків без військового досвіду з 27 до 25 років.

“Закон мав би вступити в силу — парламент його повністю підтримав, — сказав в інтерв'ю Роман Костенко, член парламентського комітету з питань оборони. — Зараз призов відбувається з труднощами”.

Ця затримка викриває проблему заповнення українських військових лав, яка триває майже два роки в конфлікті, який, за словами головного генерала Зеленського, перейшов у стадію протистояння. Хоча Москва має власні проблеми з призовом до армії, скрутне становище України ставить її в потенційно невигідне становище перед Росією, величезною країною, населення якої становить 143 мільйони, що більш ніж утричі перевищує населення довоєнної України.

Чому Зеленський не підписує закон

Небажання Зеленського підписувати закон пов'язане з його бажанням побачити чіткий план того, чого його військові прагнуть досягти за допомогою призову, як будуть розподілені новобранці і як розробити ротацію для тих, хто пробув на полі бою 21 місяць, кажуть люди, знайомі з ходом його думок.

“Я очікую більш ретельного аналізу кожного з цих питань як з боку уряду, так і з боку військових, і конкретних пропозицій”, — сказав Зеленський у п'ятницю, 24 листопада, після зустрічі з військовими керівниками.

Занепокоєння військових

Але затримка викликає занепокоєння у військових. За їхніми оцінками, цей закон дасть офіцерам, які займаються призовною кампанією, доступ до додаткових 140 000 потенційних призовників. Головнокомандувач української армії Валерій Залужний написав в есе для The Economist від 1 листопада, що нинішні правила призову містять прогалини, які дозволяють громадянам “ухилятися від своїх обов'язків”.

Генерал посилався на призов, який охоплює більшість українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, хоча передбачає винятки для тих, хто молодше 27 років і не має досвіду військової служби, якщо тільки вони не підуть добровольцями. Середній вік солдата в українській армії — понад 40 років.

40-річний Роман Костенко, який також воює на півдні України, каже, що військові відчувають труднощі після того, як довгі черги до призовних пунктів минулого року зменшилися, а бійці-добровольці довгий час перебувають на передовій.

Відчуття похмурості

Навіть коли країну охопили морози, бойові дії не припиняються. Російські війська просунулися на утримуване Україною місто Авдіївка на сході, в той час як значна частина бойових дій на південному фронті в Запорізькій області, де Київ прагнув досягти успіху влітку, зайшла в глухий кут.

Опір призову до армії також формується. За словами регіонального чиновника, в центральній Україні, в Полтаві, цього року призовна кампанія принесла близько 10 відсотків від запланованої кількості призовників.

У випадку, що привернув увагу ЗМІ, чоловіка, який перевозив дітей на турнір з тхеквондо в Ужгороді на словацькому кордоні, забрали з його номера в мотелі і вручили повістку. Двох офіцерів військкомату звинуватили у побитті призовників у західному місті Тернопіль.

Уряд не оприлюднює дані про ефективність призову.

Остання боротьба за людські ресурси збігається з відчуттям похмурого настрою, що оселився над Україною, з контрнаступом, який приніс мало результатів, підживлюючи відчуття, що війна не закінчиться в найближчому майбутньому. Додайте до цього перспективу зимових ракетних ударів і занепокоєння щодо поставок від союзників, і політичний розрахунок Зеленського стає складнішим.

“Офіс президента побоюється, що ухвалення цього закону може призвести до ескалації напруженості, — сказав Володимир Фесенко, голова київського дослідницького інституту “Пента”. — Це також може посилити настрої “миру за будь-яку ціну”. Ця тенденція, хоч і не дуже популярна, але вже є, і вона може посилитися”.

Проблеми призову

Призов на військову службу має складну історію по обидва боки лінії фронту, починаючи, принаймні, з соціальної напруженості, що виникла після вторгнення Радянського Союзу в Афганістан у 1979 році, війни, яка допомогла прискорити розпад цієї країни.

Президент Володимир Путін намагається уникати припущень, що країна планує нову мобілізацію після того, як сотні тисяч росіян покинули країну після того, як у вересні минулого року він оголосив, що 300 000 будуть призвані на військову службу.

Оскільки Путін, ймовірно, готується до п'ятого президентського терміну на виборах, запланованих на березень, офіційні особи применшують припущення про те, що новий призов може бути оголошений після голосування.

Кремлівські чиновники поставили собі за мету набрати цього року до 400 000 солдатів-контрактників. Колишній президент Дмитро Медведєв, який зараз є заступником голови Ради безпеки Росії, заявив у жовтні, що на сьогоднішній день до лав армії вступили 385 000 осіб, причому щодня набирається до 1600 новобранців.

Російські рекламні кампанії спираються на “заклики до патріотизму”, щоб приєднатися до армії, а на додачу до цього пропонують відносно високий рівень військової зарплати, яка може втричі перевищувати середню заробітну плату.

Українське військове керівництво отримало підтримку від союзників у питанні розширення призову. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своїй статті для The Telegraph у жовтні закликав Київ залучати більше молодих людей до перемоги у війні, порівнюючи ці зусилля з тактикою Кремля.

“Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього, — написав Воллес. — Але справа в тому, що Росія мобілізує всю країну приховано”.

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