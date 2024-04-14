Мобілізація в Україні: чи дійсно електронні повістки розсилатимуть уже в квітні – пояснення юристки

Юристка розповіла, чи правда, що вже від квітня повістки розсилатимуть у електронному вигляді.

Адвокатка Марія Левченко пояснила, що законопроєкт №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, немає жодних умов щодо надсилання військовозобов'язаному повістки через електронний кабінет.

Про це йдеться у Telegram-каналі адвокатського бюро "Пані в законі".

"І з підписанням цього законопроєкту не розпочинається процес розсилання електронних повісток, як це зазначають у деяких джерелах", - говорить Левченко.

Адвокатка пояснила, що у законопроєкті №10062 описуються моменти, які будуть діяти з приводу формування реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема там розширено перелік даних, які будуть вноситися.

Марія Левченко також відповіла, чи вноситимуть інформацію про жінок до цього реєстру.

"Усі громадяни, які потрапляють до цього реєстру, віком від 18 до 60 років, і які не є військовозобов'язаними, призовникам чи резервістами, то їхні дані видалятимуться. Бо у нас закон діє ще від 2017 року. І у третій статті цього закону прописана процедура видалення усіх даних тих людей, які не мають стосунку до військовозобов'язаних або резервістів", - резюмувала адвокатка.

Нагадаємо, нардеп роз'яснив норму про військовий облік українців за кордоном – чому так як військовозобов'язані мають уточнити свої дані.

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