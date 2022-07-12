Мобілізація в Україні: чи дійсно жінки на військовому обліку від жовтня не зможуть виїжджати за кордон

Ті жінки, які від 1 жовтня стануть на військовий облік не зможуть виїхати за кордон.

Зробити це буде можливо тільки отримавши спеціальний дозвіл від військкоматів.

Про це в коментарі для проєкту "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua сказав ексрадник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів.

"Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила - вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Тобто це так само, як зараз стосується чоловіків. Тобто чоловіки можуть виїхати, але їм потрібен для цього окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2-3 тисячі осіб. Тобто це ніхто суттєво не відчує", - сказав Андрусів.

Нагадаємо, військовий облік для жінок стартує від 1 жовтня 2022 року. В умовах воєнного стану можна не чекати до жовтня, а стати на облік зараз. На облік можуть стати жінки молодші 60 років, не мають протипоказань через здоров'я та професія чи фах якої є у наказі Міноборони.

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