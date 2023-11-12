Мобілізація в Україні: чи може виїхати за кордон чоловік, який здійснює догляд за родичем

На сьогодні існує можливість супроводу осіб, які потребують постійного нагляду за межі України на оздоровлення.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон за певним обставин.

Юристка Оксана Рябчук пояснила, чи може виїхати з країни чоловік, який здійснює постійний догляд за родичем.

За її словами, здійснення догляду за родичами, які цього потребують, є невід’ємною складовою забезпечення їхнього благополуччя.

"Така необхідність виникає у осіб похилого віку, у зв’язку з тяжкими хворобами, через які ускладнюється можливість самостійного пересування та самообслуговування, вирішення побутових питань, а також — у осіб з інвалідністю", - мовиться у повідомленні.

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Юристка каже, що на сьогодні існує можливість супроводу осіб, які потребують постійного нагляду за межі України на оздоровлення — це питання урегульоване постановою Кабінету міністрів України № 1044 від 10 вересня 2022 року, якою внесено певні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Даною постановою передбачено наступне:

супровід дружини, чоловіка з інвалідністю або батьків з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. У разі не вимагається оформлення постійного догляду через орган соціального захисту населення, але має бути відповідний перелік документів (довідка та інші документи, що підтверджують наявність інвалідності, родинних зв’язків між особами, докази спільного місця прописки та проживання);

перетин кордону у супроводі інших родичів, які здійснюють догляд, можливий за наявності спеціального документу, який це закріплює — Акту встановлення факту здійснення догляду, або довідки про нарахування грошової компенсації від держави по догляду за особою.

Для отримання вищевказаного Акту потрібно подати заяву до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Після цього місцеві виконавчі органи впродовж п’яти днів розглядають заяву. Наступним етапом є проходження комісії по місцю проживання, у результаті чого видається Акт встановлення факту здійснення догляду, складений у довільній формі.

Що потрібно для виїзду за кордон:

Людині, яка хоче оформити відповідний документ, потрібно:

документи, що посвідчують особу доглядача і родича, який потребує догляду;

медичні показання для оформлення догляду над особою;

підтвердження родинних зв’язків та спільного проживання.

"Також, важливо правильно скласти заяву з посиланням на норми чинного законодавства України, що закріплюють право на отримання відповідного документу. У разі, якщо доглядач має намір оформити виплати, потрібно надати відомості про доходи всіх членів родини, що проживають разом, а також дані трудової книжки та інформацію щодо перебування на обліку у центрі зайнятості", - вказано у повідомленні

Мобілізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою закони щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 14 лютого 2024 року. Під час війни в Україні військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати до війська після вручення повістки та відповідної перевірки стану здоров'я.

У постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю.

В "Азові" розповіли, що слід змінити у підходах до мобілізації в Україні.

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