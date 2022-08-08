Мобілізація в Україні: чи можна чоловіку поїхати за кордон, якщо він знятий з військового обліку

Якщо чоловіки мають документи з позначкою "знятий з військового обліку", то їм варто звернутись до територіальних центрів комплектування.
Ця відмітка не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я. Щодо обмежено придатних у воєнний час, то їм не можна перетинати кордон.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Прикордонники дали чіткі пояснення:
- Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію2 (якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність).
- Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо особи, яка знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку).
- Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку" – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП.
- Обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон.
У Держприкордонслужбі наголосили, що остаточне рішення ухвалюватимуть працівники ДПСУ в пункті пропуску. Для цього їм необхідно буде вивчити всі документи та з'ясувати всі факти та обставини.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити перелік людей, які не підлягають призову в армію. Зокрема відстрочку зможуть отримати українці, чиї рідні загинули на війні з Росією. Наразі не підлягають призову в армію під час мобілізації в Україні ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС. Якщо законопроєкт ухвалять, то ця норма стосуватиметься і повномасштабної війни Росії з Україною.
А заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що наразі немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Інформація, що поширилася в медіа, про це вона назвала фейком.
Що буде, якщо військовозобов'язаний відмовляється від призову
Законом про кримінальну відповідальність передбачена низка статей, якими закріплені види правопорушень у сфері забезпечення призову та мобілізації. Такими статтями є:
- стаття 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу, на призов осіб із числа резервістів у особливий період;
- стаття 336-1 КК України — ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації.
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