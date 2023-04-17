Мобілізація та військовий облік: чи можна одружитись, лікуватись, навчатися без військового квитка

Чи можна військовозобов'язаному без військового квитка працевлаштуватись, лікуватися, женитися, читайте в матеріалі ТСН.ua

Ні роботи, ні навчання без військкомату

Приймати на роботу, зараховувати на навчання військовозобов'язаного можуть лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само щоб перетнути державний кордон військовозобов'язаний повинний мати військово-обліковий документ.

Як зазначив начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов, військово-облікові документи передбачені для трьох категорій громадян -- для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів — військовий квиток.

Чи можна одружитися, лікуватись без військово-облікового документа

Олександр Коновалов розповів: "Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають".

Це саме стосується лікування. Жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Як розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко: "Під час звернення до медичної установи чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але, це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі будуть цікавитися, чи стоїть він на обліку у військкоматі. Вони першочергово надають необхідну медичну допомогу".

Якщо ж мова йде про планову допомогу, як то довготривале лікування, заплановану операцію, то в пацієнта запитають про наявність військово-облікових документів. Якщо особа відмовиться надавати військовий квиток, медики скерують пацієнта до військкомату.

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