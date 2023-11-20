Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки з частково заповненими даними про особу

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року. Під час війни в Україні військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін у коментарі "Телеграфу" розповів, що військовозобов’язаний не може відмовитись від повістки, якщо його дані вносили у частково заповнений бланк.

За словами Романа Істоміна, зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований.

"Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Скажімо, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком. Те ж стосується посади, військового звання та прізвища начальника ТЦК. Також логічно вписати номер і дату розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення, у приміщенні ТЦК та СП. Повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку", - зазначив він.

Чи можна відмовитись від повістки якщо певні дані вносили до неї у відсутність отримувача

"У ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних", - зазначив речник ТЦК.

Нагадаємо, Роман Істомін розвінчав 10 популярних міфів про мобілізацію в Україні.

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