Мобілізація в Україні: чи можуть доправити на передову одразу після вручення повістки

Чому не треба боятися повістки.

Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Це не означає, що особу негайного доправлять на фронт. Передусім у ТЦК СП уточнюють облікові дані військовозобов'язаного. Після цього визначають його придатність до служби.

Про це розповів офіцер відділу обліку Сумського центру комплектування Роман Яременко у коментарі "Суспільному".

За словами Романа Яременка, повістки передбачають передусім уточнення їхніх облікових даних у ТЦК.

"Місце для вручення повісток чинним законодавством не визначено, тому його можуть вручити будь-де: вдома, на роботі, у громадському місці", – сказав він.

На передову одразу після вручення повістки, за словами офіцера, не доправляють. Насамперед, у ТЦК СП уточнюють облікові дані військовозобов'язаного. Лише після цього, залежно від результатів проходження медкомісії, особу можуть доправити до військової частини. Але і це, за запевненням офіцера, не означає, що військовозобов'язаний одразу служитиме.

"У деяких бойових частинах особи, які перебувають на передовій, можуть жодного разу не брати участь у бойових діях. Тому що він має деякі інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, приготування їжі, розвідка", – зазначив Яременко.

Ба більше, за словами офіцера, надходить багато розпоряджень щодо доукомплектування тилових частин. Вони забезпечують ті підрозділи, що перебувають на передовій.

За допомогою повістки оцінюють стан здоров'я військовозобов'язаного, що дозволяє зробити висновок щодо мобілізації чи відстрочки до 6 місяців.

Якщо військовозобов'язаний придатний до служби, тоді його доправляють насамперед на навчання.

Спочатку фахівці з'ясовують, яку спеціальність має мобілізований, де працював, що вміє робити. Відповідно до цього особу доправляють до відповідних навчальних центрів.

Раніше юрист пояснював, як оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

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