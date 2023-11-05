Мобілізація в Україні: чи можуть призивати чоловіків до 25 років, які не служили, – юрист назвав нюанси

В Україні ухвалили закон, що передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років.

Верховна Рада України 30 травня 2023 року ухвалила проєкт №9281. Цей закон передбачає зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Тобто вік призову до армії в Україні знизився до 25 років. Проте під час воєнного стану й загальної мобілізації в Україні громадян до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їх бажанням. Водночас військовозобов'язані чоловіки цього віку підлягають мобілізації згідно з чинним законодавством.

Про це у коментарі "Фактам ICTV" повідомив юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Він наголосив, що призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії.

Призовники – особи, приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її. А військовозобов’язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних)", – пояснив Кравець.

Відповідно, якщо чоловік до 25 років не служив армії, ніхто мобілізувати його на військову службу не зможе.

Нагадаємо, юристка пояснила, як правильно відмовитися від повістки.

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