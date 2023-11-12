Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіків до 18 та після 60 років – пояснення адвоката

Чи можуть мобілізувати на службу чоловіків до 18 та після 60 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою закони щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 14 лютого 2024 року. Під час війни в Україні військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати до війська після вручення повістки та відповідної перевірки стану здоров'я.

Адвокат Антон Маринич пояснив у коментарі "РБК-Україна", чи можуть мобілізувати раніше 18 років або коли чоловік старший за 60 років.

У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" виділені такі категорії громадян:

допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України;

військовослужбовці – особи, які проходять військову службу.

Підлітки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, мають відвідати свій ТЦК та СП для постановки на військовий облік за місцем свого проживання, пройти медичний огляд та отримати військово-обліковий документ.

Після проходження приписки таким громадянам видається Посвідчення про приписку до призовної дільниці, що підтверджує їх взяття на військовий облік.

Чоловіки, у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу, натомість під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється.

Якщо призовнику виповнилось 27 років і він не проходив строкову службу, тоді він набуває статусу військовозобов’язаного.

"Щодо мобілізації призовників, можна стверджувати, що вони не підпадають під категорію громадян, яких можуть мобілізувати. Якщо призовник має бажання проходити військову службу, в такому випадку він може добровільно укласти контракт", – пояснює юрист.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.

"Що стосується громадян, яким виповнилось 17 років, то вони можуть укласти контракт на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також закладів фахової передвищої військової освіти, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу", – каже адвокат.

Граничний вік для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років;

вищого офіцерського складу – до 65 років.

Також на прохання військовослужбовця цей вік може бути збільшено до 5 років, при умові, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби понад граничний вік.

"Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки після досягнення граничного віку підлягають виключенню з військового обліку. Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, в такому випадку на його прохання він може залишитись на службі ще до 5 років", – звертає увагу Антон Маринич.

Нагадаємо, на Київщині чиновник відмовився від мобілізації – як його покарали.

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