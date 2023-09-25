Мобілізація в Україні: чи можуть призвати одразу кількох членів родини – пояснення юриста

Президент України Володимир Зеленський у серпні підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації – до 15 листопада 2023 року. Військовозобов'язані українці та резервісти віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації.

Адвокат та провідний юрисконсульт Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна" пояснив, коли не можуть мобілізувати кількох членів родини.

Так, за словами юриста, у законодавстві України чітко не визначена точна кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час війни.

До прикладу, з родини можуть мобілізувати двох рідних братів – якщо під мобілізацію підпадає одразу кілька чоловіків призовного віку, їх усіх можуть призвати.

Але, відповідно до ЗУ "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", є винятки, хто саме точно не підлягає мобілізації з однієї родини.

Як пояснив Антон Маринич, не призивають членів родини, коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

"Точно не будуть мобілізовувати тих чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти", – каже юрист.

Також не мобілізують чоловіка, який виховує неповнолітню дитину або дітей і його дружина водночас перебуває на військовій службі. І навпаки: якщо служить чоловік, то за неповнолітніми дітьми доглядає дружина і її не будуть мобілізовувати.

Нагадаємо, адвокат розповів, чи уповноважені представники військкоматів затримувати чоловіків при врученні повістки.

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