Мобілізація в Україні: чи потрібно чоловікам, що мають відстрочення, проходити ВЛК

Президент України Володимир Зеленський у серпні підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації – до 15 листопада 2023 року. Під загальну мобілізацію потрапляють чоловіки віком від 18 до 60 років.

Адвокати Ірина і Владислав Леонови пояснили, чи необхідно чоловікам, що мають відстрочення від мобілізації, проходити медогляд.

Так, за їхніми словами, проходити медогляд необхідно для отримання висновку ВЛК щодо ступеня придатності до військової служби.

"Наявність підстав для відстрочення не звільняє від проходження ВЛК, тобто пройти медогляд необхідно. Але у разі встановлення придатності до військової служби чоловік все одне не підлягає мобілізації у зв’язку з наявністю відстрочення", - йдеться у повідомленні.

Там також уточнили, що студентам відстрочення надається на весь термін дії для її підстав. Але студенти повинні особисто подавати щороку до 1 жовтня до ТЦК документи, що підтверджують право на відстрочення від призову на військову службу.

Нагадаємо, в Україні ще одній категорії громадян дозволили виїжджати за кордон.

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