Мобілізація в Україні: чи треба йти до ТЦК, якщо повістка прийшла заброньованому працівнику

Якщо ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані – це законно, наголошує адвокат.

Якщо заброньований працівник отримав все одно повістку - потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

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Він пояснив, що через погану координацію дій, яка здебільшого пов’язана з проблемами актуалізації даних, досить часто представники військкомату безконтрольно надсилають повістки.

"Це призводить до того, що дуже часто військовозобов’язаним можуть надходити повістки, навіть попри те, що ці люди є заброньованими на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку. Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", - підкреслиа юрист.

Юрист наголосив, якщо ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані – це законно.

"Але якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП, вона може направити підтверджуючі документи до ТЦК та СП засобами поштового зв’язку – цінним листом", – пояснює він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив внести "більш справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації.

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