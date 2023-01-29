Мобілізація в Україні: чи є законним вручення повістки на вулиці та на блокпостах під час війни

Військовий комісар нагадав, що у громадян України є обов'язки, крім прав.

Під час воєнного стану вручення повісток в громадських місцях та на блокпостах не суперечить закону.

Про це наголосив головний військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко у коментарі "Львівському порталу".

Також читайте Мобілізація 2023: поліція дедалі частіше відправляє справи ухилянтів до суду

"Багато громадян чомусь забувають, що, окрім прав, у них є ще й обов’язки. І одним з найважливіших конституційних обов’язків громадян є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст.65 Конституції України, ч.1 ст.1 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", ст.17 Закону України "Про оборону"). У нашій країні триває війна. Триває і мобілізація. І військовий обов’язок включає, серед іншого, дотримання правил військового обліку", - підкреслив він.

Тищенко пояснює, що з дня оголошення мобілізації громадяни України зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування усіх відомостей. Крім того, кожен громадянин зобов’язаний повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти чи місця роботи органи, де вони перебувають на військовому облік.

"Це необхідно для того, щоб у ТЦК та СП була актуальна картина щодо мобілізаційного ресурсу. Та, на жаль, досить багато військовозобов’язаних нехтують своїми обов’язками, що суттєво ускладнює мобілізацію та призводить до відсутності необхідної та актуальної інформації", - зазначає військовий комісар.

Зауважимо, раніше ТСН.ua роз’яснив, за яких умов законним вважається вручення повісток на вулиці чи біля метро.

Втеча від повістки, пакети з повістками, підтримка війни в російських театрах - новини з мордору

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.