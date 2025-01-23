Мобілізація в Україні в лютому: чого очікувати військовозобов'язаним

В Україні триває мобілізація, яка продовжена до 7 лютого 2025 року.

Певна категорія громадян отримає право на відстрочку від мобілізації, дехто може його втратити. Також, зміни стосуватимуться і 17-річних юнаків

На що чекати військовозобов'язаним у лютому – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Мобілізація студентів

За законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра".

Також не можуть мобілізувати:

студентів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

аспіранти (бюджет чи контракт),

які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Однак, здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і здобуття другої або третьої аспірантури.

Також не мають права на відстрочку такі студенти: які навчаються заочно; ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Якщо студент не підтвердить своє право на відстрочку у зв'язку з навчанням, йому можуть видати повістку.

Також читайте Хто не зможе отримати відстрочку в січні 2025-го: названо категорії

Варто зауважити, в Україні від 22 січня відновлюється можливість для студентів та аспірантів отримати відстрочку від мобілізації через додаток "Резерв+". Це стосується студентів та аспірантів, які навчаються на денній або дуальній формі.

Також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що мобілізація студентів, аспірантів та викладачів під час канікул, які мають право на відстрочку, не передбачається.

17-річних юнаків внесуть до реєстру призовників

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4197-ІХ, згідно з яким юнаки, яким виповнюється 17 років, щорічно від 1 січня до 31 липня ставитимуться на облік призовників через електронний кабінет або ТЦК.

В картці законопроєкту №4197-ІХ на сайті Верховної Ради з'явилася відповідна позначка про підписання президентом закону.

Згідно з нормами закону, перед проходженням практичних занять з базової загальновійськової підготовки громадяни повинні пройти медичний огляд. Жінки, які придатні до військової служби та бажають її проходити, можуть добровільно ставати на військовий облік призовників.

Мобілізація 50-60 річних

Нардеп Олексій Гончаренко минулоріч заявляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Своєю чергою адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Нардеп Федір Веніславський згодом пояснив, що після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Натомість у Волинському ОТЦК заявили, що однаково братимуть "дідів", бо немає законодавчої заборони на їхню мобілізацію.

Майор Лариса Козак з Київського ТЦК зазначила, що мобілізацію чоловіків, старших за 50 років, не зупинено, вона триває. Вона запевнила, що категорія громадян 50+ – це майбутні водії, логісти, тиловики.

Перебронювання військовозобов'язаних

28 лютого 2025 року закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні.

Як зауважив Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ТЦК можуть анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.

Підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, які відповідають критеріям і не втратили свій статус або набули такого статусу, мають подати своїх військовозобов’язаних працівників у списках на бронювання, зокрема, через портал “Дія”.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua. розповіла, що військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати, або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно й відстрочку, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

“У разі, якщо військовозобов’язаний працівник перебуває на військовому обліку, у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин від моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, – розповіла Марина Бекало.

Мобілізація людей з інвалідністю

Закон про мобілізацію передбачає, що люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають призову на військову службу, зокрема вони мають відстрочку.

"За новим законом мобілізація людей з інвалідністю першої, другої та третьої груп можлива тільки за їх власним бажанням – вони звільняються від військової служби, але можуть піти служити, якщо у них з’явиться таке бажання, за контрактом", – пояснюють Фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Зокрема, мобілізація людей з інвалідністю третьої групи не відбувається.

Піти на службу до війська люди з інвалідністю можуть лише за власним бажанням, підписавши контракт із ЗСУ.

Обмежено придатні мають пройти ВЛК

Через продовження мобілізації на низку громадян чекає перебронювання та ВЛК. Юрист Тарас Боровський пояснив, навіщо "обмежено придатні" мають пройти ВЛК.

У травні 2024 року в Україні скасували поняття "обмежено придатний" до служби в лавах Сил оборони.

Чоловіки, які, за висновками ВЛК, раніше були визнані обмежено придатними, мали пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після набуття чинності закону. Їх визнають або придатними, або непридатними – відповідно до стану здоров'я.

Вони мають пройти ВЛК і актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж чоловіки цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

За словами військового юриста Тараса Боровського, у законі не зовсім чітко визначено: чи потрібно військовозобов'язаним особам самостійно йти до ТЦК, чи їх викличуть повісткою.

Водночас Боровський попередив, що чоловіки, які не актуалізують дані про "обмежену придатність", можуть отримати штраф, адже це порушення правил військового обліку.

Варто зауважити, в Україні розпочали бета-тестування електронні направлення на ВЛК.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Кабінет міністрів за ініціативи МВС ухвалив постанову, яка надає право на відстрочку від мобілізації рідним зниклих безвісти за особливих обставин.

Зокрема, це:

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Також звільнення від мобілізації можуть отримати громадяни, які були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України. Йдеться про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Зауважимо, що чоловіки які мають матір або батька з інвалідністю III групи, можуть також скористатися правом на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук. Зокрема, йдеться про громадян, які порушили правила військового обліку і не виконують своїх законних обов'язків.

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