Мобілізація в Україні: депутати хочуть звільнити від призову ще одну категорію чоловіків

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким депутати хочуть розширити список українців, які не підлягають мобілізації.

Мова йде про працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких хочуть звільнити від мобілізації, що проходить в Україні.

Кого хочуть звільнити від мобілізації

Зміни планується внести до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вони передбачають, що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій не будуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

Ініціатива внести зміни належить представникам Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Наразі через неврегульованість питання військовозобов'язані представники ДСНС підлягають мобілізації. Депутати вважають, що вказаним особам необхідно надавати відстрочку від служби, тому що призов до армії цієї категорії чоловіків негативно відбивається на виконанні робочих завдань.

Щоб зміни набули чинності, законопроєкт ще потрібно ухвалити у другому читанні та направити на підпис Президенту України.

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