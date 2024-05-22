Експерт розповів, скільки робочої сили буде мобілізовано в Україні

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса пояснив, як новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, вплине на економіку. Так, він зазначив, що бізнес в Україні відчує брак робочої сили, проте альтернативи мобілізації немає. За його словами, мобілізація охопить 2-3% робочої сили в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чи є мобілізація проблемою для бізнесу? Та звісно. Для бізнесу брак робочої сили це є ключовою проблемою, поряд з безпекою. Значно випереджаючи наше улюблене верховенство права, а точніше його відсутність, і корупцію. Це проблема була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення. Депопуляція і брак робочої сили. Значно посилилася під час війни. І звісно буде проблемою після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію по залученню мігрантів. Але ключове питання – який варіант може запропонувати бізнес? Причому той бізнес, який не може претендувати на економічне бронювання і навряд чи як представник сфери послуг платить багато податків", - зауважив економіст.

Фурса зазначив, що зараз в Україні на ринку праці, за оцінками, приблизно є 13-14 млн людей. А держава має мобілізувати цього року від сили 300 тисяч людей.

"Якщо ми візьмемо до рук калькулятор, то побачимо, що це складає 2-3% від наявної робочої сили. Так, це при наявності на ринку браку робочої сили вже сьогодні. Але, все рівно, чи можна драматично заламувати руки і казати, що точно не буде кому працювати в економіці, при випаданні 2-3% рробочої сили? Навряд чи", - пояснив експерт.

Сергій Фурса каже, що за оцінками, мобілізація вдарить по економіці і призведе до зменшення приросту ВВП цього року. Замість зростання, наприклад, у 4,5% ми отримаємо зростання у 4%.

"Зростання економіки під час війни. Не варто, напевно, згадувати, що буде з економікою без армії? Не варто нагадувати, що сталось з ВВП Маріуполя. Наприклад. І не варто згадувати, що поточна ситуація є просто економічним дивом, коли під час війни найбільша загроза для деяких видів бізнесу – погіршення якості послуг, коли доведеться опуститися до середньоєвропейського рівня. Не до продуктових карток. Не до інфляції у 1000%. А до більш довгого очікування лате на кокосовому молоці", - резюмував Сергій Фурса.

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