Україні треба мобілізувати 500 тисяч людей - депутат

Депутат підкреслив, що плановані 200 тисяч призовників є недостатніми для потреб армії.

В умовах нинішньої ситуації на фронті потрібно провести мобілізацію 500 тисяч громадян.

Таку думку висловив у етері телеканалу «Прямий» народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

За його словами, після прийняття закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. За словами Костенка, планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, це недостатньо.

Він також нагадав, що у грудні 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням.

«З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним (із Залужним — ред.) і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо», — заявив Костенко.

Нагадаємо, військовий офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран заявив, що мобілізація в Україні є неефективною і потребує термінових кардинальних змін. Він підкреслив, що система комплектування військових не відповідає сучасним потребам. У Міноборони вважають, що добровольча мобілізація не може повністю замінити роботу терцентрів, які стикаються з труднощами у досягненні мобілізаційних цілей.

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