Мобілізація в Україні: експерт спрогнозував, які зміни можливі найближчим часом

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний хоче докорінно змінити систему обліку військовозобов’язаних в Україні завдяки єдиному електронному реєстру. Скоріше за все, будуть переглянуті критерії непридатних та обмежено придатних.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua.

Він каже, що сьогодні навіть військкомати не можуть сказати, скільки у нас всього військовозобов'язаних в країні.

"Я вже не кажу по категоріям. Тому треба почати з обліку, вести його і дивитися на реальні цифри мобілізаційного ресурсу. Друге — це категорії. Скоріше за все, будуть переглянуті критерії непридатних та обмежено придатних. Останні можуть бути мобілізовані”, — розповів Олег Жданов.

Експерт прогнозує, що з огляду на це в Україні може бути змінений перелік спеціальностей, які можуть отримати бронювання.

"У нас є багато чиновників і всі вони автоматично отримали його на своїх місцях. І лише ті, хто добровільно пішли до військкоматів, стали до лав Збройних сил. Решта продовжує працювати на своїх штатних місцях. Треба відкоригувати це законодавчо для того, щоб міністерство і відомство оптимізували організаційну штатну структуру. Ця оптимізація може дати певну кількість людей, з яких буде знята бронь і яких можна буде мобілізувати”, — розповів Олег Жданов.

Тим часом воєнкоми не поспішають видавати повні списки тих, хто стоїть у них на обліку. Адже вони втрачають можливість корупційної складової.

“Також піднімалося питання, щоб військово-лікарські комісії переглянули видачу усіх довідок — обмежено придатний, непридатний. Тепер треба переглядати, тому що ніхто не впевнений, що всі ці люди відповідають тому чи іншому критерію. А там сотні тисяч людей отримали ці довідки”, — каже Олег Жданов.

Що передувало

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане електронним.

Мобілізація в Україні

В Україні заговорили про посилення мобілізації, щоб поповнити резерви задля протистояння ворогу, який має значну перевагу в живій силі.

Експерти розповіли, яких змін потребує процес залучення українців до війська.

Вдосконалення реєстру військовозобов’язаних: Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт.