Мобілізація в Україні: Гуменюк розповіла про прогалини в законодавстві

Законодавство України здебільшого опирається на підвищену свідомість громадян. На сьогодні воно не настільки досконале, аби на 100% сформувати необхідний ресурс.

Про це в ефірі програми "Свобода LIVE" повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, кожен громадянин призовного віку мав би бути настільки свідомим, щоб часу приходити в територіальний центр комплектування.

"Проте в реальності це не завжди так. В ідеалі кожен громадянин країни мобілізаційного віку повинен періодично приходити в місцевий центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації та, отримавши повістку, з'явитися до військкомату", - вважає Гуменюк.

Вона також додала, що багато людей не проживають за місцем реєстрації, тому і не бувають там довготривалий час. Чимало з них уникають цього цілеспрямовано. Через це є прогалини в законодавстві. Утім, наголошує Гуменюк, є план мобілізаційного ресурсу.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону також повідомила, що у Чорному морі Росія станом на ранок 19 лютого тримає 9 кораблів, серед яких є ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - 8 ракет.

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