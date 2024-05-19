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Мобілізація в Україні – хто і де може вручати повістки громадянам

Мобілізація в Україні – хто і де може вручати повістки громадянам

Мобілізація: хто і де може вручати повістки / Фото: ТСН.ua

В Україні запрацював новий закон про мобілізацію.

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані протягом двох місяців – до 16 липня 2024 року.    

Зробити це вони можуть самостійно, або після вручення повістки. 

Хто може вручити повістку:

  • представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку);
  • представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів);
  • роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);
  • керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
  • управителі багатоквартирних будинків (ОСББ).

Де можуть вручити повістку:

  • за місцем роботи;
  • за місцем навчання;
  • за місцем проживання;
  • на вулиці та в інших громадських місцях;
  • на блокпостах.

Поліція буде брати участь у заходах щодо оповіщення разом із представниками ТЦК, забезпечуючи порядок під час вручення повісток, але не вручатиме їх.

Нагадаємо, представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово.

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