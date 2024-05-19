Мобілізація в Україні – хто і де може вручати повістки громадянам

В Україні запрацював новий закон про мобілізацію.
В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані протягом двох місяців – до 16 липня 2024 року.
Зробити це вони можуть самостійно, або після вручення повістки.
Хто може вручити повістку:
- представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку);
- представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів);
- роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);
- керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
- управителі багатоквартирних будинків (ОСББ).
Де можуть вручити повістку:
- за місцем роботи;
- за місцем навчання;
- за місцем проживання;
- на вулиці та в інших громадських місцях;
- на блокпостах.
Поліція буде брати участь у заходах щодо оповіщення разом із представниками ТЦК, забезпечуючи порядок під час вручення повісток, але не вручатиме їх.
Нагадаємо, представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово.
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