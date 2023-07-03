Мобілізація в Україні: хто має право проходити службу за місцем проживання

Частина мобілізованих українців під час проходження служби у ЗСУ мають право це робити за своїм місцем проживання.

Громадяни України можуть проходити службу у ЗСУ за місцем свого проживання, їх можуть мобілізувати лише за власним бажанням.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зазначається, що частина мобілізованих українців під час проходження служби у ЗСУ мають право це робити за своїм місцем проживання. Зокрема, це стосується громадян, які виявили добровільне бажання проходити службу. У такому разі, їм необхідно написати відповідний рапорт.

Служби неподалік дому можуть проходити:

Особи, які тримають трьох і більше неповнолітніх дітей

Особи, які виховують неповнолітню дитину самостійно

Особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (це не обов'язково має бути біологічна спорідненість, такі ж права є і в опікунів, батьків-вихователів, прийомних батьків)

Особи, які виховують дитину, яка має одну з перелічених хвороб, передбачених у Законі (список захворювань великий, до нього належать ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет тощо)

Особи, на утриманні яких знаходиться їхня повнолітня дитина, у якої є I або II група інвалідності

Особи, які здійснюють постійний догляд за хворими дітьми, дружиною, своїми батьками чи батьками дружини/чоловіка.

Усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни або батьки-вихователі, які містять дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Особи, у яких дружина/чоловік або батьки (свої або дружина) мають І або II групу інвалідності

Опікуни осіб з інвалідністю, які мають недієздатність, в установленому порядку підтверджена судом.

У випадку, якщо йдеться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, хвороба має бути підтверджена відповідними документами. Крім того, є ще один важливий нюанс – спільне проживання з особою, за якою потрібен догляд. Тоді відстрочку можна оформити, якщо подбати про родичів з інвалідністю більше нема кому.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабний вторгненням армії Росії. Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко нагадав, які види повісток можуть вручити військовозобов'язаним.

Через зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" коло можливостей щодо уникнення мобілізації в Україні звузиться.

Також пораненим військовослужбовцям суттєво спростили порядок реалізації постанов ВЛК.

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