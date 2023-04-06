Мобілізація в Україні: хто має шанс отримати відстрочення від служби аж на 5 років

За чинним законодавством, максимальний період відстрочення від військової служби становить пів року.
В межах мобілізації та воєнного стану в Україні призивати до війська можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для отримання відстрочення. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення терміну відстрочення до 5 років.
Про це свідчить опублікований на сайті парламенту текст законопроєкту №9142.
Нагадаємо, що за чинними законами, відстрочення від служби військовозобов'язані можуть отримати за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, професійною діяльністю та у разі бронювання. Однак йдеться лише про відстрочення на 6 місяців. Після спливання терміну військовозобов’язані можуть бути призвані знову.
Хто може отримати 5 років відстрочення від служби
Водночас автори нового законопроєкту №9142 пропонують внести зміни до умов відстрочення для військових, які звільняються після 18 місяців служби. Тобто пропонується законодавчо обмежити термін служби в межах мобілізації до 18 місяців, а також гарантувати відстрочення для тих, хто відслужив вказаний час та буде демобілізований.
Окрім того, проєкт закону передбачає відстрочення на 5 років звільненим зі служби у запас військовим, які були призвані під час мобілізації.
Пропонується, що відстрочення має надаватися на певний час, але є обмеження. Наприклад, відстрочення залежатиме від необхідного у певний період розміру армії, і навіть від загальної кількості військовозобов'язаних.
Автори документа зауважують, що в Україні виникали ситуації, коли ті, хто воював від 2014 року, були мобілізовані на нове коло через лічені місяці після демобілізації. Автори законопроєкту вважають це несправедливим, тому й пропонують збільшити термін відстрочення для демобілізованих.
Нагадаємо, раніше юристи пояснили, як батько неповнолітньої дитини може отримати відстрочення від військової служби під час мобілізації.
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