Мобілізація в Україні: хто ще може вручати повістки, крім представників ТЦК

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація.
В Україні видавати повістки можуть не лише представники ТЦК.
Речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея розповіла, хто ще може вручати повістки, передає Суспільне.
Вона розповідає, що вручати повістку можуть також й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.
"Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники ТЦК та СП мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці", - зазначила речниця.
Крім того, військові комісаріати та правоохоронні органи мають право вручати повістку безпосередньо на місці проживання.
"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи у квартиру для вручення повістки", – йдеться у повідомленні.
Однак, це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України.
Вручення повісток в Україні
В Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.
В Україні судом винесено черговий вирок військовозобов’язаному, який ухилявся від мобілізації. Як і в багатьох інших випадках, суд покарав чоловіка реальним ув’язненням терміном на три роки.
У Сумській області до військкомату викликали повісткою Олександра Денисенка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором.
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