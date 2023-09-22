Мобілізація в Україні: хто ще може вручати повістки, крім представників ТЦК

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація.

В Україні видавати повістки можуть не лише представники ТЦК.

Речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея розповіла, хто ще може вручати повістки, передає Суспільне.

Вона розповідає, що вручати повістку можуть також й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти.

"Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники ТЦК та СП мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці", - зазначила речниця.

Крім того, військові комісаріати та правоохоронні органи мають право вручати повістку безпосередньо на місці проживання.

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"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи у квартиру для вручення повістки", – йдеться у повідомленні.

Однак, це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України.

Вручення повісток в Україні

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.

В Україні судом винесено черговий вирок військовозобов’язаному, який ухилявся від мобілізації. Як і в багатьох інших випадках, суд покарав чоловіка реальним ув’язненням терміном на три роки.

У Сумській області до військкомату викликали повісткою Олександра Денисенка, який від народження не має кисті на руці та має проблеми із зором.

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