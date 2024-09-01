Мобілізація в Україні: хто з пенсіонерів може не служити і що для цього потрібно

Пенсіонери в Україні мають право на звільнення від мобілізації, якщо відповідають встановленим вимогам і нададуть необхідні документи.

У період воєнного стану в Україні мобілізація стає актуальною темою, особливо стосовно пенсіонерів. До лав ЗСУ можуть призивати чоловіків і жінок від 18 до 60 років, включно з тими, хто має досвід військової служби або корисні навички. Однак для пенсіонерів є винятки, що звільняють їх від військової служби.

Про це пише NV.

Пенсіонери можуть бути звільнені від мобілізації за такими критеріями:

Вік: Особи, які досягли 60 років, звільняються від мобілізації, включно з тими, хто отримує пенсію за віком або через інвалідність.

Стан здоров'я: Пенсіонери з серйозними проблемами зі здоров'ям, які визнані непридатними для служби після медичної комісії, також звільняються.

Догляд за непрацездатними родичами: Пенсіонери, які доглядають за непрацездатними членами сім'ї, можуть бути звільнені, якщо мають відповідні документи.

Інші категорії: Сюди входять пенсіонери зі статусом ветеранів праці або з іншими спеціальними заслугами перед державою.

Для отримання звільнення від мобілізації пенсіонерам необхідно звернутися до військкомату і надати відповідні документи, такі як пенсійне посвідчення, медичні довідки або документи, що підтверджують опікунство. Військкомат перевіряє ці документи і приймає рішення про звільнення або призов. Мобілізація стосується більшості військовозобов'язаних, але пенсіонери можуть бути звільнені через вік, стан здоров'я або інші обставини, що підтверджуються офіційними документами.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" протягом півроку з'явиться електронне військове посвідчення, яке буде аналогічне електронному військово-обліковому документу.

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